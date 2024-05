Procon: operadora de telefonia disponibiliza totem para atendimento de consumidores

A partir de agora, os consumidores contarão com um totem exclusivo da Claro nas instalações do Procon de Campo Mourão. A disponibilização do equipamento tem por objetivo facilitar o autoatendimento para abertura de reclamações e resolução de questões relacionadas aos serviços da operadora.

Com instruções simples na tela, os consumidores poderão registrar suas reclamações de forma rápida e fácil. O totem também dispõe de um telefone integrado, permitindo contato direto com assistentes da empresa para resolver os problemas reportados.

“Esta iniciativa visa proporcionar um atendimento de qualidade e eficiente, buscando sempre atender às necessidades e demandas dos consumidores. O processo será de forma autônoma, sem a necessidade de esperar por um atendimento presencial”, afirma o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

Nos próximos dias, um representante da operadora estará presente na sede do Procon para oferecer suporte e assistência aos consumidores na utilização do totem da operadora.

A sede do Procon está localizada na Av. Comendador Norberto Marcondes, nº 1314, entre o Colégio Marechal Rondon e a 1ª Igreja Presbiteriana Renovada. O atendimento pode ser agendado pelo telefone (44) 3525-2788.