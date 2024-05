Feirão do Imposto será realizado neste sábado em Campo Mourão

O Conselho do Jovem Empresário de Campo Mourão (Conjove), ligado a Associação Comercial e Industrial (Acicam), realiza neste sábado, 25, mais uma edição do Feirão do Imposto.

A intenção do Conjove-Acicam é conscientizar a população sobre a alta carga tributária contida em toda transação comercial, por meio de uma panfletagem na área central de Campo Mourão, das 9h às 11h.

Algumas empresas estão participando da ação ofertando serviços sem a taxação tributária como o Tonello Hotel (dias 17 a 19 e 24 a 26 de maio), a Cervejaria Tauá (22, 23 e 29 de maio) e o 609 Bar (no dia 29 de maio).

Nos dias em que o hotel participou do Feirão, por exemplo, a estadia em quarto individual chegou a ter uma diferença de R$ 42,66 por dia, enquanto na Tauá, o chopp pilsen de 300 a 500 ml´s, teve redução de R$ 2,00 a caneca.

O Feirão do Imposto – que surgiu na cidade de Joinville (SC) – atualmente é realizado na maioria das cidades de médio e grande porte do país, difundindo informações sobre impostos, além de incentivar a luta pelo retorno e emprego do dinheiro público e o fim da corrupção.

O Conjove-Acicam iniciou as atividades no dia 2 de setembro de 2015. Em anos anteriores, o Conjove chegou a expor um carro zero quilometro no centro da cidade para conscientizar a população sobre o montante dos tributos no preço final.

O Feirão do Imposto/2023 também contou com a venda de chopp, pizza, sorvete e outros produtos, com os impostos que incidem sobre esses produtos excluídos do preço. O chopp foi comercializado sem impostos em seis estabelecimentos: Eden Beer, Entorna Madalena, Alvos Beer, 609 Bar, Benedito Bar e Tauá.