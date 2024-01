Procon oferece cursos gratuitos sobre direitos do consumidor

O Procon de Campo Mourão oferece, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, cursos online e gratuitos sobre o direito do consumidor. São mais de 20 cursos destinados ao público geral. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro, por meio do do link: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/consumidor/escola-nacional-endc/cursos-endc/cursos

Nos cursos, serão abordados temas como: princípios básicos do Código do Consumidor, práticas abusivas do mercado, mercado de combustíveis, oferta e publicidade, relações de consumo no transporte aéreo, entre outros.

“O objetivo é manter o cidadão, empresários e profissionais de diversas áreas atualizados sobre direitos do consumidor e outros assuntos que convergem direta ou indiretamente para o tema”, explica Sidnei Jardim, diretor do Procon-CM.