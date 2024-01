Obras de revitalização e reforma do ginásio do Lar Paraná estão autorizadas

Foi assinado na noite desta quinta-feira (26), o contrato com a empresa vencedora da licitação que vai executar uma ampla e moderna revitalização e reforma geral no Ginásio de Esportes Valternei de Oliveira, no Lar Paraná. O projeto apresentado durante a cerimônia de assinatura mostra que além da estrutura já existente, o local vai ganhar novas estruturas para prática esportiva e recreação da comunidade.

O investimento será de R$ 5,2 milhões, com recursos de financiamento do governo federal (Finisa). Além da uma nova fachada, o complexo esportivo terá acessibilidade; praça de contemplação; playground; A.T.I.; quadra poliesportiva; instalações sanitárias; pista de skate; pavimentação no pátio e da calçada pública; cercamento; drenagem; iluminação e paisagismo.

Na parte interna, o projeto prevê reforma da cobertura (tratamento termo-acústico), vestiários, instalações sanitárias, fraldário, ventilação e iluminação, instalações complementares (água, esgoto, energia) e ampliação da área administrativa.

“Estamos recuperando as nossas praças esportivas, como já fizemos nos ginásios JK e da Vila Urupês, no Centro Social Urbano, além de outras estruturas como pista de bolão, de malha. No Lar Paraná será mais um grande investimento para que a comunidade possa aproveitar melhor esse espaço público”, explicou o prefeito Tauillo Tezelli.

A cerimônia de assinatura do contrato contou com presença maciça de lideranças do meio esportivo e da comunidade, bem como autoridades políticas. Antes do evento foram realizadas duas partidas de futsal com garotos das associações esportivas, que receberam medalhas durante o evento.