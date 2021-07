Procon notifica mercados sobre propaganda enganosa de produtos alimentícios

O Procon Municipal de Campo Mourão notificou os principais mercados da cidade sobre a propaganda enganosa que vem ocorrendo com leite ninho, creme de leite e leite condensado.

No lugar destes, o consumidor muitas vezes está incorrendo no erro de levar para casa o composto lácteo, creme culinário e mistura láctea condensada. Isso porquê, as embalagens são semelhantes, os produtos ficam misturados e falta informação clara nas gôndolas. É o famoso “comprar gato por lebre”.

Assim como o fabricante, os mercados são responsáveis pela propaganda enganosa. A omissão, ou seja, a falta de informações adequadas e precisas sobre a diferença entre esses produtos também viola os direitos do consumidor e a empresa poderá ser punida, caso não adeque a divulgação.

“Os mercados foram notificados e terão 10 dias para apresentar provas da adequação da propaganda, pois muitos consumidores estão sendo lesados. Além de embalagens muito parecidas, os produtos ficam expostos um do lado do outro e, por ser mais barato, o consumidor que deseja comprar o creme de leite acaba levando o creme culinário, por exemplo.” explica Sidnei Jardim, Secretário Executivo do Procon.

O leite ninho é 100% integral, enquanto o composto lácteo contém apenas 51% de leite, diferença que passa despercebida pelo consumidor. O Secretário afirma ainda que as empresas poderão ser multadas caso não diferenciem os produtos de forma legível e caso o consumidor seja lesado pela propaganda enganosa, deverá ir até o Procon/CM para que as medidas legais sejam aplicadas.