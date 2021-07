Morador de Araruna registrou chuva congelada

A onda de frio intenso que estava prevista para chegar esta semana ao Paraná começou a ser confirmar nesta quarta-feira na região. Em Araruna, um morador fez imagens de gotas de chuva congeladas na manhã de hoje.

O fenômeno foi confirmado pela Somar Meteorologia. Ainda segundo a Somar, em Campo Mourão, que fica 21 quilômetros de distância de Araruna, os termômetros registraram 2,3°C às 5h da manhã. A temperatura chegou a 3°C às 8h, com sensação térmica de -3.3°C.

A chuva é considerada congelada quando as gotas congelam ao tocarem a superfície gelada, como foi o caso de Araruna. Com isso, pequenos cristais de gelo se formam. Além do solo gelado, a atmosfera precisa estar resfriada.

Informações: G1 Paraná