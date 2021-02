Procon notifica Banco do Brasil para que não feche agência

O Procon de Campo Mourão fez uma notificação extrajudicial ao Banco do Brasil para que não seja fechada a agência instalada na Avenida Irmãos Pereira, área central da cidade. Segundo o secretário executivo, Sidnei Jardim, o Procon entende que o fechamento trará grandes prejuízos ao consumidor usuário do banco.

“Já temos várias reclamações da demora no atendimento da agência principal do Banco em Campo Mourão. Caso seja fechada essa outra agência, com certeza a situação ficará ainda pior para o consumidor”, argumenta Jardim. Segundo ele, o Procon registrou reclamações de longas filas no sol e chuva na agência principal do Banco do Brasil.

Na notificação o órgão municipal diz ter informações que a agência é rentável, atende mais de 5 mil clientes e tem 10 funcionários diretos. “Não entramos no mérito dessa discussão pois a função do Procon é defender e proteger o consumidor e o fechamento por si só já caracteriza prejuízo aos direitos do consumidor”, justifica.

O secretário lembra que Campo Mourão é uma cidade de grande importância econômica em especial nas áreas da indústria, comércio, serviços e agronegócio. “Somos sede de uma região com uma população superior a 330 mil habitantes e o fechamento dessa agência, além de um equívoco de estratégia, é um desrespeito a toda essa população”, completou.