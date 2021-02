Comércio atende em horário especial amanhã e fecha no Carnaval, em CM

A Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) anunciaram que as lojas de Campo Mourão funcionam em horário especial – das 9 às 17 horas – neste sábado (dia 6). Também no dia 13 – segundo sábado do mês -, o comércio lojista mourãoense vai estender o atendimento aos clientes até o final da tarde.

A abertura do comércio lojista de Campo Mourão em horário especial nos dois primeiros sábado de cada mês está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor.

Trata-se já de uma tradição na cidade e o horário estendido do comércio lojista sempre movimenta a cidade e fomenta as vendas, inclusive atraindo muitos consumidores de cidades vizinhas.

A expectativa para os dois próximos sábados é de muito movimento, não apenas porque muitos consumidores já se acostumaram a programar suas compras para os sábados em que as lojas abrem em horário especial.

Outro fator que deverá contribuir para boas vendas são as promoções que estão sendo realizadas por muitas lojas da cidade, com a oferta de muitos produtos com grandes descontos e condições especiais para pagamento.

CARNAVAL

No Carnaval (dias 15 e 16), o comércio de Campo Mourão que abriu em horário especial no período que antecedeu o Natal permanecerá fechado. O recesso está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho em vigência como compensação aos comerciários que trabalharam em horário especial no período de Natal.

A Acicam e o Sindicam também reforçam a orientação aos empresários para que as lojas de Campo Mourão continuem a adotar todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades no combate a pandemia de Covid-19.