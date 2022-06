Procon multa banco por empréstimo não solicitado para aposentado

O Banco BMG foi multado por empréstimo não solicitado, cobrança indevida, entre outras práticas abusivas praticadas contra aposentados de Campo Mourão.

“Em nosso município muitos consumidores reclamam que são surpreendidos com empréstimos consignados não solicitados e com o desconto das parcelas em sua aposentadoria ou benefício do INSS”, afirma o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

Ele explica que ao conceder empréstimo sem solicitação e fazer o desconto das respectivas parcelas, o banco BMG cometeu prática abusiva. Além disso, a empresa aproveitou-se da idade e do fato dos consumidores serem titulares de benefício previdenciário e usou os dados das pessoas sem o devido consentimento.

“Vamos multar e ir firme contra esses bancos que realizam empréstimo consignado sem consentimento e por vezes, falsificam assinatura do consumidor”, afirmou. Além do processo administrativo do Procon, que pode gerar multa e outras penalidades, o aposentado pode procurar o Poder Judiciário, através de advogado ou podendo ser sem ele no Juizado Especial Cível, para pedir indenização dos danos matérias causados pelo Banco, e ainda, pelos danos morais por ele sofridos.