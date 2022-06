Detran-PR passa a aceitar PIX em todas as guias de pagamento

A partir desta terça-feira (28), o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) passou a disponibilizar a opção de pagamento de todas as guias relacionadas a veículos, habilitação e infrações pelo PIX. Esta modalidade de pagamento iniciou a fase de testes no dia 13 deste mês e já estava disponível também nas guias do licenciamento e dos serviços de veículos.

Agora, com todas as guias disponíveis, o processo torna-se mais rápido e fácil para a população, pois possibilita o pagamento via celular, que pode ser realizado a qualquer momento, de qualquer banco, por meio do QR Code ou do código numérico. A adequação do pagamento por PIX foi desenvolvida em parceria com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) e o Banco do Brasil.

O diretor-geral do Detran, Adriano Furtado, aponta a nova forma de pagamento como mais uma das modernizações do departamento. “O Detran segue essa diretriz de descomplicar e desburocratizar os processos e o pagamento via PIX era uma necessidade para facilitar a vida do cidadão paranaense”, afirma.

VEÍCULOS

Primeiro emplacamento; aquisição de veículo; aquisição de veículo com troca de município; 2ª via do CRV; alteração de dados; mudança de município; baixa do veículo; registro de outro estado; reativação de veículo; certidão de registro do veículo; concessão da placa de experiência; renovação da placa de experiência; certidões; autorização para alteração de características; autorização para remarcação de chassi; vistoria; licença de para-brisa; liberação de veículo; autorização pala confecção de placa; cópia de documento existente em processo; autorização para gravação de chassi; solicitação para confecção de plaqueta; baixa da placa de experiência; cancelamento da comunicação de venda; gravação de motor; autorização prévia para CSV; autorização para transporte escolar; e cadastramento de veículo.

HABILITAÇÃO

Primeira habilitação; emissão de CNH definitiva; renovação de CNH; segunda via da CNH; alteração de categoria; alteração de categoria do exterior; reabilitação de permissionário; reabilitação de condutor; registro de CNH; registro de processo de outra UF; histórico do condutor; psicopedagógico; registro de estrangeiro; PID; autorizar processos; cursos de capacitação; e segunda via do laudo especial.

INFRAÇÕES

Guias de infrações geradas dentro do Extrato de Veículos no portal do Detran, ou seja, somente as multas impostas e obrigatórias vinculadas ao licenciamento de veículos e que impedem o veículo de ser licenciado, caso não sejam pagas.

Fonte: Agência Estadual de Notícias