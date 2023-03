Procon multa banco C6 por conceder empréstimos não solicitados

O Procon de Campo Mourão aplicou multa no Banco C6 por prática abusiva que concede empréstimo consignado sem solicitação dos consumidores e desconta valor do benefício sem autorização. Uma consumidora relatou que foi surpreendida com 3 depósitos em sua conta corrente e posterior desconto em sua aposentadoria. Ela jamais solicitou ou autorizou.

“Ao realizar empréstimo sem solicitação e fazer o desconto das respectivas parcelas, o Banco C6 cometeu prática abusiva. Além disso, a empresa aproveitou-se da idade e do fato da consumidora ser aposentada, usou os dados das pessoas sem o devido consentimento e transferiu à consumidora o ônus de comprovar que os contratos não eram válidos”, afirma Sidnei Jardim, diretor do Procon.

O banco foi punido também por dificultar o cancelamento de contratos e a devida devolução dos valores e ainda por não prestar explicações sobre as irregularidades solicitadas pela equipe do Procon.