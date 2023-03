Emaranhados de fios soltos de postes causam transtornos em C. Mourão

Um cenário que se tornou recorrente em várias ruas de Campo Mourão. São emaranhados de fios caídos de postes ou pendurados a poucos centímetros do chão, causando risco de acidentes e transtornos para pedestres.

A maioria se soltou depois que os postes que os sustentavam foram trocados pela Copel. Apesar de não trazer perigo de descargas elétricas, eles podem causar acidentes com pedestres e motoristas, além, é claro, de poluir o visual da cidade.

Nesta terça-feira, 7, o cenário se repetiu na avenida Goioerê, próximo ao colégio Unidade Polo. Moradores das proximidades registraram por meio de fotos e fizeram a denúncia. Segundo algumas pessoas, os fios foram deixados soltos no local por funcionários da Copel após a troca de alguns postes.

Ao tomar conhecimento dos fatos, o vereador e advogado Márcio Berbet disse que desde o inicio do mandato, em 2021, tem cobrado uma solução. “Já fiz levantamento fotográfico e requerimento antes ainda daquele caso do caminhão que saiu com a caçamba levantada causando muitos danos na fiação. Vamos ter uma audiência pública sobre essa questão que se tornou uma vergonha”, disse o vereador.

Pelos postes passam também fios de telefonia e TV a cabo, que geralmente são os que ficam caídos. Além de prejudicar o trânsito, os emaranhados de fios também causam poluição visual e acidentes. Em Campo Mourão já houve registro de acidentes envolvendo motociclistas que se enroscaram em fios baixos.