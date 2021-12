Procon já está atendendo com novo sistema eletrônico

O Procon de Campo Mourão completa nessa quarta-feira (1 de dezembro) uma semana de atendimento com o novo sistema eletrônico de atendimento ao consumidor. Trata-se da plataforma ProConsumidor.

“Era um dos nossos projetos, quando convidado a assumir o Procon, pois o sistema eletrônico que tínhamos aqui no órgão já estava muito ultrapassado e éramos um dos raros Procon do Brasil que ainda utilizava aquele sistema. A modernidade chegou ao nosso Procon”, afirma Sidnei Jardim, secretário Executivo do Procon de Campo Mourão, afirmando ainda que o objetivo principal da mudança é trazer mais celeridade no atendimento ao consumidor.

O ProConsumidor é um sistema de apoio ao consumidor, por meio do qual é possível realizar o registro de reclamações, denúncias e verificar consultas de procedimentos em andamento, relacionados a demandas consumeristas administrativas.

Além disso, a plataforma é mais simples e mais rápida, acompanhando a evolução tecnológica do mercado, e tem integração online com o consumidor.gov.br, o que possibilita uma atuação mais célere nas demandas dos usuários.

O novo sistema evita o retrabalho, compilando tudo em um só lugar, e torna o trâmite procedimental mais ágil, utilizando alternativas como audiências e realização de acordos de forma online, aumentando a resolução de cada uma das demandas do consumidor.

Com o ProConsumidor o Procon de Campo Mourão passa a trabalhar de forma integrada aos demais do Brasil e inclusive permite que as empresas visualizem e respondam as demandas direto da sua sede e de forma eletrônica.

O ProConsumidor também permite uma navegabilidade melhor para o operador e mais fácil compreensão do procedimento por parte do consumidor. Nele, é possível registrar consulta, denúncia e reclamação.

As tratativas podem ser feitas por telefone, carta ou audiência. Haverá prazo para o Procon finalizar os procedimentos dentro do sistema e todas as reclamações podem compor o Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF).

“Deste modo, temos o acesso aos dados completos dos fornecedores, as reclamações, estatísticas de atendimento, entre outras ferramentas integradas, que servem como base para realizarmos um atendimento a contento das demandas dos consumidores”, finaliza Sidnei Jardim.