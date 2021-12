Última reunião mensal da Acicam será na próxima quarta-feira

Vai acontecer no próximo dia 8, a partir das 18h30min, a última reunião ordinária mensal da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) em 2021. O evento será realizado no Auditório Marta Kaiser, com a presença de público e também com transmissão pelo Facebook da entidade.

O encontro será coordenado pelo presidente da ACICAM, Ben-Hur Berbet. Da pauta para a reunião destaca-se o lançamento da Plataforma de Treinamentos Online da Acicam. Também será apresentado o calendário de horários especiais para o funcionamento do comércio mourãoenses neste Natal.

O encerramento será com a assinatura de parceria entre a Acicam e a Noroeste Garantias, que será representada no ato pelo diretor executivo, Jean Flávio Zanchetti. Trata-se de uma sociedade de garantia de crédito que já realizou mais de R$ 100 milhões em crédito para cerca de 3.700 empresas. Destaca-se pelas vantagens no que diz respeito a taxas do mercado, diferenciadas para operações de crédito de capital de giro e investimento a partir de R$ 4 mil. Também oferece consultoria financeira.