Procon encerra Semana do Consumidor com palestra para idosos

O encerramento da Semana do Consumidor, promovida pelo Procon de Campo Mourão, foi com uma palestra no Centro de Juventude para a terceira idade. Além de abordar sobre direitos, o diretor do Procon, Sidnei Jardim, repassou orientações quanto à segurança em negociações e aquisição de produtos.

A palestra foi encerrada com uma confraternização e sorteio de brindes. Durante a semana também foi realizado um mutirão da Operadora Tim, na sede do Procon e palestra para crianças sobre os direitos do consumidor nas escolas Mário Quintana e Manoel Bandeira.

As ações visam aproximar ainda mais o Procon dos consumidores, especialmente com orientações. “É um trabalho permanente que fazemos, intensificado na semana dedicada ao consumidor”, ressalta o diretor.