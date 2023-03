Motorista fica ferido ao capotar caminhão próximo a Peabiru

Mais um acidente envolvendo caminhão foi registrado no início da tarde desta sexta-feira, 17, entre Campo Mourão e Peabiru. O motorista de um Chevrolet D60 transitava pela PR-158, sentido Campo Mourão a Peabiru quando perdeu o controle da direção e tombou na canaleta central da via.

Ferido, ele foi atendido rapidamente por uma equipe do Corpo de Bombeiros que passava pelo local com um grupo de alunos. Uma equipe do Samu e do Siate também foram acionadas para apoio no atendimento.

A vítima foi retirada das ferragens e encaminhada ao hospital Pronto Socorro de Campo Mourão pelo Samu. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para apurar as causas do acidente. Equipe do DER também foi acionada. O caminhão ficou destruído.