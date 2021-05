Dono de sítio fere suposto caçador ao atirar para espantar cães

Um homem procurado pela justiça e que estaria caçando em uma propriedade rural, em Corumbataí do Sul, acabou baleado com um tiro de pistola, disparado pelo dono do sítio. O atirador contou que fez o disparo para espantar alguns cães que vieram em sua direção. Ele diz ter percebido que poderia ter ferido o caçador, ao ouvir o grito no meio do mato.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h de sábado, em uma propriedade rural, localizada na Estrada Monte Azul, no município de Corumbataí do Sul. O autor do disparo disse aos policiais militares que escutou barulho de cães e gritos de pessoas na mata, perto de sua casa.

O proprietário do sitio disse que foi ao local e advertiu para que o grupo saísse de sua propriedade, mas alega que teria sido ofendido verbalmente pelos invasores.

Ele disse que viu apenas vultos de pessoas em meio à mata, e que após isso alguns cães vieram em sua direção para atacá-lo. Como estava portando uma arma de fogo de sua propriedade (pistola calibre380, Taurus, devidamente registrada), disse que efetuou dois disparos em direção aos animais, com intuito de dispersá-los.

Foi então que o trabalhador disse ter ouvido um grito em meio à mata. Após isso, ele deslocou até o Destacamento da PM em Corumbataí para registrar o fato. Quando a equipe policial chegou ao local onde ocorreu os disparos, não foi localizado nenhuma vítima, entretanto à beira da pista havia algumas marcas de sangue, fato que motivou a equipe a deslocar até o posto médico de Corumbataí do Sul para verificar se havia dado entrada algum ferido.

Os policiais foram informados que um homem de 46 anos havia chegado ao local, momentos antes, porém foi removido para o hospital Pronto Socorro de Campo Mourão. Ao consultar a identificação do ferido, foi constatado que havia um mandado de prisão contra ele. O autor dos disparos foi encaminhado para delegacia de polícia, bem como apresentado a arma de fogo utilizada por ele.

O homem ferido pelos tiros também foi localizado no hospital de Campo Mourão e encaminhado para a delegacia após receber o atendimento médico.