Procon divulga site para denunciar não redução do preço dos combustíveis

O Procon anuncia um novo canal de denúncias sobre eventuais postos de combustíveis que não baixaram os preços dos combustíveis e também os que não estão informando o preço atual e o praticado em 22 de junho de 2022 de forma clara, ostensiva e legível, para fins de comparação no momento da compra e cumprimento do Decreto Federal n. 11121/2022.

“Queremos com isso garantir a redução dos preços e garantir a transparência nas informações, para que o consumidor saiba se baixou e quanto foi tal ganho no litro dos combustíveis”, afirma Sidnei Jardim, diretor do Procon.

O consumidor pode fazer a denúncia por meio do link: http://denuncia-combustivel.mj.gov.br/ , informando o nome do posto, a localização e até envie uma foto do posto denunciado.

Por meio da denúncia o Procon de Campo Mourão irá abrir um processo administrativo que poderá determinar multa ou até fechamento do posto denunciado. Qualquer dúvida o Consumidor poderá procurar o Procon que orientará como proceder.