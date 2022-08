Campo Mourão tem saldo positivo de emprego pelo sexto mês seguido

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (SEIDEC), divulgaram nesta segunda-feira (01), o boletim mensal com os dados do mercado de trabalho de Campo Mourão.

Os dados divulgados,são os disponibilizados pelo Ministério da Economia por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – NOVO CAGED, tendo como referência o mês de junho de 2022.

Com a nova atualização,Campo Mourão permanece pelo segundo mês consecutivo em 9º lugar do Paraná em saldo positivo de empregos e, em 2º lugar, entre as cidades do estado com até 100 mil habitantes.

Neste mês, foi registrado em Campo Mourão o saldo de 271 novos postos de trabalho. O saldo é resultante de 1.210 admissões e 939 desligamentos. Em comparação ao mês de maio, verifica-se um crescimento de 3,44% de novos postos de trabalho. Já comparado ao mês de junho de 2021, verificou-se um crescimento significativo na geração de empregos, dado que no mesmo período do ano passado, o saldo de empregos foi negativo, ou seja, em 2021 as demissões foram maiores que as admissões. O bom desempenho na geração de empregos em junho de 2022, demonstra a retomada da atividade econômica no município, conforme gráfico abaixo.

Ao observar o perfil dos novos empregados contratados em Campo Mourão, os dados do Novo Caged apontam que, dos 271 novos postos de trabalho, 129 foram ocupados por homens e,142 por mulheres. No que se refere a faixa etária, verificou-se que 51% dos empregados possuem idade entre 18 a 24 anos. Nota-se então uma alta absorção do público jovem no mercado de trabalho em 2022.

Vale destacar ainda que, o crescimento no saldo de empregos foi impulsionado principalmente pelo setor da indústria, que gerou 126 novos postos de trabalho, seguido do setor de serviços (104 novos postos de trabalho), comércio (25 novos postos de trabalho) e construção (17 novos postos de trabalho). Na agropecuária, as demissões foram maiores que as admissões neste mês, o que pode ser visualizado no gráfico, abaixo.

Vale ressaltar ainda que, em junho, a atividade que mais gerou empregos em Campo Mourão foi o abate de aves, com 70 novos postos de trabalho. Ainda de acordo com os dados do Novo Caged, de janeiro a junho deste ano, o município apresentou um saldo acumulado de 1.051 novos postos de trabalho, sendo o setor de serviço o que mais contribui para a geração de empregos, sendo 542 no total, seguido da indústria (260 novos postos de trabalho), comércio (149 novos postos de trabalho), construção (76 novos postos de trabalho) e agropecuária (24 novos postos de trabalho).

Este relatório de empregabilidade foi desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM em parceria com Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SEIDEC. A Equipe é composta pela Secretária Executiva do CODECAM, a Economista Dra. Jackelline Favro, com suporte da estagiária Layany Ferreira (acadêmica de Ciências Contábeis – UNESPAR) e do Diretor da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso.