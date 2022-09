Ato cívico pelos 200 anos da Independência reuniu centenas de pessoas em Campo Mourão

A comemoração pelos 200 anos da Independência reuniu centenas de pessoas em um “ato cívico” nessa quarta-feira à tarde, feriado de 7 de setembro, na praça central de Campo Mourão. O evento, marcado pelas cores verde e amarela, atraiu também pessoas da região da Comcam.

O movimento foi organizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Assim como já ocorreu no ano passado, um guindaste foi usado para fazer o hasteamento da Bandeira Nacional.

Os participantes levaram bandeiras do Brasil e faixas pró ao presidente e com críticas ao sistema comunismo, que foi associado ao “aborto”. Outros carregavam faixas com dizeres do tipo: “bandido solto”, “a favor das drogas”, “mais impostos”, “Meu partido é o Brasil”, “Queremos voto impresso, auditável e com contagem pública”, entre outros. Teve também carreatas e participação de centenas de motociclistas, de Campo Mourão e região.

“Somos um povo que se torna ainda mais forte quando se reúne com um só sentimento e vontade de ação por um mesmo objetivo”, foi um dos pronunciamentos. Segundo os organizadores, no palco oficial não teve a presença de autoridades, apenas alguns vereadores e um vice-prefeito. Também não se falou sobre candidatos.

Outras cidades da região, como Goioerê e Ubiratã também celebraram os 200 anos da Independência com atos cívicos, assim como em várias partes do Brasil

Imagens: Fábio Nogaroli