Procon de Campo Mourão multa empresa por propaganda enganosa

Após investigação de quase um ano, o Procon de Campo Mourão aplicou multa de R$ 112 mil em uma empresa que promete solução financeira para consumidores endividados por financiamento de veículos. Foram constatadas graves práticas infracionais, entre elas, propaganda enganosa para captar clientela, invalidade do contrato e crime contra o consumidor.

Na propaganda veiculada em rede nacional e redes sociais, realizada por apresentador famoso, a empresa afirma que garante em contrato a quitação do veículo. Porém, o contrato dispõe que este é apenas um serviço de meio, sem qualquer garantia. “O consumidor acaba assinando sem ler, pois confiou na propaganda com o ídolo famoso”, observa o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

O Procon recebeu diversas reclamações de consumidores relatando que foram seduzidos pela propaganda, pela conversa com o atendente, mas a empresa não aceita devolver o dinheiro e alega que no ato da contratação o consumidor é expressamente advertido dos riscos.

“Os consumidores chegam desesperados no Procon após terem confiado na empresa e mesmo assim, terem o veículo apreendido”, acrescenta Sidnei, ao informar que a Polícia Civil e o Ministério Público foram notificados. Caso as infrações continuem, a empresa pode ainda ser interditada pelo Procon e os consumidores que se sentirem lesados podem procurar a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor.