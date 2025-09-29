Procon de Campo Mourão leva educação sobre direitos do consumidor às escolas municipais

Ensinar desde cedo os direitos do consumidor é a proposta da campanha “Proconzinho: aprendendo seus direitos”, desenvolvida pelo Procon de Campo Mourão. Voltada para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, a iniciativa deve alcançar cerca de 6 mil estudantes das 22 escolas municipais, promovendo educação cidadã de forma acessível e interativa.

A ação transforma o ambiente escolar em um verdadeiro “supermercado educativo”, o Supermercado Procon, onde as crianças aprendem a observar itens essenciais na hora da compra: data de validade, integridade da embalagem e rótulos legíveis. Também são apresentados brinquedos com defeitos, com o objetivo de mostrar que qualquer produto, seja alimento ou item de lazer, precisa estar em boas condições de uso.

“Estamos levando conhecimento sobre o direito do consumidor às escolas municipais de forma lúdica e prática”, explica Edilson Moreira, diretor do Procon de Campo Mourão. “Ensinamos, por exemplo, que se o produto estiver vencido ou com embalagem danificada, deve ser trocado, e se o estabelecimento se negar, o Procon deve ser acionado”.

Além das orientações sobre consumo consciente, a campanha também promove a educação financeira, por meio de cédulas fictícias, o “Proconzinho”. Durante as atividades, os alunos recebem essas notas e participam de dinâmicas que simulam compras. “Fazemos perguntas como: esse valor é suficiente para comprar o produto? Vai sobrar? Quanto é o troco?”, detalha Beatriz Menezes, assessora do Procon-CM.

A estrutura do projeto conta com o apoio da comunidade local. Os carrinhos de compras foram emprestados por um supermercado da cidade, e as prateleiras utilizadas na simulação foram doadas por uma madeireira. Essa parceria reforça o engajamento coletivo na formação de consumidores mais conscientes desde a infância.

MODELO PARA OUTRAS CIDADES

Apesar de ter sido recém-lançada, a campanha já despertou o interesse de outros municípios. Na última sexta-feira (26), representantes do Procon de Mandaguari (PR) estiveram em Campo Mourão para acompanhar de perto a iniciativa. Para o diretor do órgão na cidade, Thiago Medeiros, a campanha tem grande potencial educativo. “As crianças são muito observadoras. Se elas perceberem em casa alguma situação que aprenderam aqui, certamente vão alertar os pais. É uma ação muito importante para levar aos pequenos os direitos do consumidor”, afirma.

Com foco na prevenção, no respeito ao consumidor e na formação de uma geração mais consciente, o “Proconzinho” desponta como um exemplo de política pública eficaz e inovadora. A expectativa agora é expandir o alcance da campanha e inspirar outras regiões a adotarem estratégias semelhantes.