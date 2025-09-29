Copa União movimentou domingo no Kartódromo de Campo Mourão

O Kartódromo Municipal Horácio Amaral, em Campo Mourão, recebeu neste domingo (28) a 4ª etapa da Copa União de Kart, competição que é destaque da modalidade no Paraná e reuniu pilotos de várias cidades do estado.

As corridas foram marcadas por disputas acirradas e grandes emoções, empolgando o público presente.

RESULTADO POR CATEGORIA

Na Cadete, o líder da temporada Joaquim Montans confirmou o favoritismo e venceu a etapa, ampliando sua vantagem na classificação geral. Joaquim Ribeiro terminou em segundo e Enzo Fuzzeti em terceiro.

O pai do vencedor na categoria cadete, Marcos Montans, também brilhou. Ele manteve a liderança na Sprint 2 Tempos, conquistando a vitória da etapa. Vitor Zane ficou com a segunda colocação.

Nos motores sorteados, a competição foi marcada por imprevistos e fortes emoções. Na F4 Sorteados Graduados, o campeão brasileiro Samuel Cruz levou a melhor, seguido por Giovanny Zonatto. Já na F4 Sorteados Sênior, o pódio teve Igor Ribeiro em primeiro, Bruno Coleta em segundo e Natan Ceti em terceiro.

PRÓXIMAS ETAPAS

A temporada da Copa União segue com mais duas etapas. A próxima está marcada para o dia 9 de novembro, novamente em Campo Mourão. Antes disso, o kartódromo deve sediar uma prova de Endurance – corrida de longa duração com cerca de 1h30 –, em data que será confirmada em breve.