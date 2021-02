Procon cria link para reclamações e denúncias no portal da Prefeitura

Um link na página inicial do portal do município na internet permite ao consumidor fazer reclamações e denúncias ao Procon Municipal. O link “Procon on line” pode ser acessado na parte inferior do lado direito do portal.

“Com o aumento de casos da Covid e UTIs lotadas em Campo Mourão e no Paraná queremos facilitar o atendimento das pessoas que preferem o isolamento social e o distanciamento”, justifica o secretário executivo do Procon, Sidnei Jardim.

A plataforma leva o cidadão direto ao espaço digital onde deverá colocar o nome, email, telefone, CPF, anexar documento (se for o caso) e através de mensagem escrita informar sua denúncia, reclamação ou pedido de orientação. O órgão de defesa do consumidor terá até 10 dias para dar a resposta.

“Queremos possibilitar o atendimento das pessoas pelos recursos digitais. É o Procon indo até a casa do cidadão”, acrescentou Sidnei. Ele lembra que o atendimento presencial do Procon continua das 07h30 às 13 horas, na Rua Brasil, 1555, ou pelo telefone 1512 no mesmo horário.

Em cumprimento às normas de prevenção ao Covid-19, são permitidas apenas quatro pessoas ao mesmo tempo no espaço interno de atendimento. O portal da Prefeitura é campomourao.atende.net.