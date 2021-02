Mais 799 MEIs foram abertas em 2020 pela Casa do Empreendedor

Balanço das atividades da Casa do Empreendedor em 2020 mostra que mesmo com o cenário negativo da pandemia de Covid-19 em todo o planeta que paralisou muitas atividades, foram abertas 799 novas empresas (Microempreendedores Individuais – MEI´s).

“Apesar da Casa do Empreendedor ficar um período fechada para atendimentos presenciais, algumas medidas rápidas foram tomadas para garantir o atendimento remoto junto aos empreendedores”, enfatizou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma. Uma delas foi um canal de atendimento via whatsapp, que permitiu inclusive a abertura e orientação dos empreendedores de forma remota.

Conforme o balanço, foram 9.171 atendimentos realizados em 2020, o que representa uma queda de apenas 1,3% em relação a 2019. No entanto, o número mais expressivo é o de atendimentos por financiamento da Fomento Paraná. Foram 1.531 atendimentos pelos agentes de crédito da Casa do Empreendedor, um aumento de 564% em relação a 2019. No total, o apoio em forma de crédito para o pequeno empreendedor somou R$ 2,5 milhões, número quatro vezes maior que o volume liberado no ano anterior.

“Esses números revelam a atuação importante dos servidores públicos e estagiários no momento em que o pequeno empreendedor se viu em dificuldades. Além do atendimento, a verdadeira força-tarefa para atender a demanda por crédito se refletiu nesse volume de mais de R$ 2,5 milhões de financiamentos que deu um fôlego para muitos desses empreendedores em Campo Mourão”, observa o secretário.

2021 EM ALTA – Ele afirma que 2021 também já começou aquecido, com número de abertura de MEI´s maior do que o mesmo período dos dois últimos anos. Em janeiro foram 98 aberturas contra 93 em 2020 e 54 em 2019.

“Até o terceiro bimestre do ano passado, apenas 15% dos micro e pequenos negócios haviam concedido acessar crédito no país. As dificuldades impostas pela pandemia fizeram com que muitos negócios simplesmente fechassem as portas por falta de capital de giro ou para as despesas fixas dessas empresas”, pondera o secretário.

Para facilitar a vida do microempreendedor, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está promovendo o mês do crédito. Sete instituições financeiras se revezam todas as segundas e terças-feiras, das 7:30 às 13 horas, na Casa do Empreendedor, até o dia 6 de abril.