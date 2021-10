Procon cobra normalização de atendimento bancário

Seguindo iniciativa do Procon-PR, o Procon de Campo Mourão reuniu representantes das cinco principais agências bancárias do município para exigir a normalização de atendimento ao público. A medida é justificada pela flexibilização das regras sanitárias relacionadas a Covid-19. O Procon também exige a ampliando de horário e número de funcionários para não expor consumidores a longas filas de espera.

“Foram levantadas questões como a falta de funcionários para organizar as filas e garantir o distanciamento social, a precariedade no atendimento a idosos, pessoas com deficiência e gestantes, tempo excessivo de espera, filas em ambientes externos, entre outros”. explicou o secretário executivo do Procon, Sidnei Jardim.

Ele ressalta que os gerentes das agências já foram acionados em várias ocasiões para que resolvessem os problemas, mas a solução não veio de forma definitiva. “A ampliação do horário e a contratação de mais funcionários vai normalizar o atendimento e diminuir as filas. E os bancos assumiram esse compromisso na reunião”, acrescenta.

O secretário explica que os gerentes foram alertados das medidas legais que podem ser tomadas pelo Procon. Para denúncias e esclarecimento de dúvidas, os consumidores podem entrar no site www.consumidor.gov.br, ligar 1512 ou ir pessoalmente ao órgão.