Centro da Juventude tem vagas em atividades esportivas, educacionais e culturais

O Centro da Juventude Itachir Tagliari ainda tem vagas para atividades gratuitas nas áreas esportiva, educacional e cultural para crianças e adolescentes. As aulas começam em novembro.

Às segundas e quartas-feiras, aulas de inglês para turmas de 10 a 12 anos e de 13 a 15 anos. Às quintas-feiras, também há vagas para aulas de circo para crianças entre 6 e 13 anos. Numa parceria com o Sesc, o Ceju oferece o projeto “Aprender e Jogar”, às terças e quintas-feiras, para alunos de 6 a 11 anos.

Na área esportivas ainda há vagas para aulas de basquete e Futsal (8 a 17 anos), Judô (7 a 14 anos) e voleibol (12 a 17 anos). “Temos importantes parcerias com as associações e também com o Sesc, para atender os nossos alunos”, ressalta o responsável pelo Ceju, Wellington Souza.