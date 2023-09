Procon aplica multa cautelar na Sanepar por falta de água sem aviso

O Procon de Campo Mourão tomou uma medida mais enérgica nesta quarta-feira (28) ao aplicar uma multa cautelar no valor de R$ 121.120,40 à Sanepar. A penalização ocorre em decorrência da falta de água que assola diversas regiões da cidade desde o último sábado, 23 de setembro, sem prévio comunicado da empresa. A situação crítica tem afetado a vida dos moradores, privando-os do acesso a serviços essenciais, como beber água, tomar banho e lavar roupas, em meio a temperaturas que frequentemente ultrapassam os 39 graus Celsius.

O diretor do Procon, Sidnei Jardim, ressaltou a gravidade do problema, destacando que se trata de um dano coletivo que coloca em risco a vida e a segurança dos consumidores mourãoenses. “Apesar dos esforços do Procon em buscar uma solução e de tentar contato com a Sanepar, nenhum avanço significativo foi alcançado até o momento e a escassez de água continua a prejudicar a comunidade. Por isso a aplicação da multa foi a única alternativa viável”, disse o diretor.

O Procon planeja promover uma reunião com representantes da Sanepar na tentativa de resolver o impasse e restaurar o abastecimento de água de forma eficaz. Enquanto isso, a entidade orienta os consumidores afetados a procurar o Procon para realizar suas denúncias e buscar assistência para lidar com os problemas decorrentes da falta de água.