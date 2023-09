7º Empreende Week terá 4 palestrantes de renome nacional

De 3 a 6 de outubro Campo Mourão sedia, pela 7ª vez, o Empreende Week – Soluções para o Amanhã, que faz parte da programação do aniversário de 76 anos do município. Trata-se do maior evento de ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e negócios do Centro-Oeste do Paraná. A abertura será na terça-feira (3), às 19 horas, no Mourão Garden Eventos. Dias 7 e 8, na UTFPR, será realizada a maratona de programação Nasa Space Apps.

Na edição deste ano estão confirmados quatro palestrantes de renome nacional: dia 3, Gabriela Prioli, comunicadora e apresentadora do Saia Justa no canal GNT; dia 4, Kondzila, produtor, empresário e apresentador de TV; Dia 5, Lars Grael, ex-velejador campeão do iatismo e no dia 6 a jornalista Giuliana Morrone.

Realizado desde 2017, o Empreende Week busca potencializar, com parcerias e conexões, um futuro mais inovador, inclusivo e sustentável, para Campo Mourão e Região. Mais de 50 mil pessoas já foram impactadas com ações e atividades em todas as edições do evento, que é aberto a comunidade.

Além de eventos setoriais e exposição de universidades, o espaço do evento conta ainda com maratonas de programação e eventos setoriais. “Como cada espaço tem sua capacidade limitada, é importante as pessoas se inscreverem pelo link”, explica o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

O Empreendeweek é realizado pelo Sebrae, Município de Campo Mourão, Fundação Educere, Sindimetal e UTFPR. Mais informações e inscrições: https://linktr.ee/empreendeweek.