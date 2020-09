Procon alerta sobre aumento nos preços da cesta básica

Segundo a chefe do Procon-PR, Claudia Silvano, nos últimos dias chegaram ao órgão várias denúncias sobre o aumento de valores em itens da cesta básica. “Comunicamos e solicitamos providências para a Secretaria Nacional, pois identificamos aumento de preço em outros Estados também”, disse Cláudia, que reafirmou o compromisso na defesa dos direitos do consumidor.

“O atual momento ainda é delicado e o Procon está atuando incansavelmente em suas plataformas digitais para garantir que os direitos do consumidor não sejam desrespeitados”, ressaltou o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Mauro Rockenbach.

Em caso de dúvidas e reclamações o consumidor pode acessar os canais de atendimento online do Procon-PR através dos sites www.consumidor.gov.br / play.google.com/store/apps/details?id=br.com.consumidor.E se a empresa não estiver cadastrada no consumidor.gov.br basta entrar no site do Procon-Pr e clicar no banner “Faça aqui sua reclamação” www.procon.pr.gov.br/modules/inscrit_quest/formulario.php?codigo=24.