Após pandemia CM/Futsal distribuirá kits do projeto social Formando Campeões

Com recursos oriundos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e repasses realizados pelas empresas Coamo, Sanepar, Copel, Agropecuária Água Azul, A. J. Rorato e Umbro, a Associação Campo Mourão Futsal (ACMF) já recebeu e distribuirá após o período de pandemia, os kits esportivos do Projeto Social Futsal Formando Campeões, realizado pelo segundo ano pela entidade.

Serão entregues no total 340 kits, composto por tênis da marca Umbro, camiseta, shorts, meião e caneleira, para cada menino ou menina que diariamente participarão no contraturno escolar, de aulas recreativas e esportivas ministradas em quatro núcleos do projeto, de segunda a sexta-feira, durante um ano. Aulas que terão reinício tão logo seja possível em virtude da pandemia.

Além deste projeto social alicerçado por recursos da Lei Federal, a ACMF atende ainda mais 200 meninos e meninas em outros seis núcleos, totalizando mais de 500 crianças participantes, sendo que algumas crianças já participam do projeto há cerca de três anos.

BASE FORTE

O clube mourãoense também mantém aproximadamente 100 garotos nas categorias de base, recebendo treinamento semanal para disputa de competições regionais e estadual.

Com essas ações o Campo Mourão Futsal colabora com a cidadania, instruindo meninos e meninas para o melhor caminho, e orgulha-se de poder levar o nome da cidade para todo o Brasil.