Procon abre processo administrativo contra Sanepar por falta de água

No fim de semana, 23 e 24 de setembro, centenas de consumidores de vários bairros de Campo Mourão foram surpreendidos com falta de água, sem prévio aviso da Sanepar. Quando o abastecimento foi retomado, a água chegou com baixa pressão e suja.

“O mais grave é que a Sanepar, empresa responsável pelo serviço, só informou a população sobre o problema após a interrupção do serviço, deixando os consumidores despreparados diante da forte onda de calor que atingiu a região. A empresa prometeu normalizar o abastecimento às 8 horas de domingo, mas relatos apontam que até a manhã dessa segunda, dia 25, ainda havia consumidores sem água ou com água suja”, explica do diretor do Procon, Sidnei Jardim.

Diante dessa situação, o Procon de Campo Mourão abriu um processo administrativo para apurar as causas e tomar as medidas cabíveis para garantir o direito do consumidor. Além disso, solicitou o abatimento da fatura dos consumidores afetados.

“Esse problema vai além de uma falha na prestação de serviços. Ele fere a dignidade da pessoa, especialmente em um dia em que os termômetros marcavam 36 graus. A cidade não poderia estar sem água, e o pior, sem um prazo adequado para se preparar para essa contingência”, completa o diretor do Procon.