Processo de regularização de moradias em Campo Mourão entra em nova fase

O programa Moradia Legal, realizado pelo município de Campo Mourão em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná, entra em nova fase no processo de regularização da documentação de imóveis. Nesta fase um total de 200 famílias, detentoras de títulos de concessão em imóveis públicos assinam os contratos de adesão ao programa, que também foi aprovado pelo Poder Legislativo.

“Essa conquista traz segurança aos moradores, além de permitir o acesso a financiamentos e resultar na valorização dos imóveis”, explica a gerente de Patrimônio, Adriana Smaha. Nesta fase estão contemplados moradores dos bairros Conjunto Mendes, Primavera, Paulista, Santa Nilce, Vila Cândida, Pio XII, Aeroporto e Paulino.

A aposentada Irene de Oliveira é uma das mourãoenses que vai regularizar o imóvel onde mora há mais de 40 anos no Conjunto Mendes. “Eu nem sabia que estava irregular, fui informada pelo pessoal da prefeitura. Fiquei muito contente com essa oportunidade”, disse ela, que mora sozinha no imóvel.

O programa foi criado para dar oportunidade a quem detêm a posse do imóvel ter a propriedade plena. “Essa iniciativa do Tribunal de Justiça, prefeitura e Câmara de Vereadores, traz ainda mais segurança jurídica ao programa”, enfatiza Adriana.