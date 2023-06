Atendimento ao autista no AMPARA terá horário estendido a partir de julho

A partir de 1º de julho o atendimento no AMPARA, que é o Centro Especializado de Atendimento ao Autista, será das 7h30 às 19 horas. Atualmente o expediente vai até as 16h30. Um total de 105 pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) são atendidas e com ampliação do horário a ideia é aumentar os atendimentos.

Inaugurado em abril de 2022, o AMPARA é estruturado para o acompanhamento gratuito não apenas da criança com autismo como da família. A porta de entrada do serviço são as Unidades Básicas de Saúde e Secretaria de Educação. A equipe conta com dois médicos, psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicopedagoga, educador físico, nutricionista, terapeuta ocupacional e assistente social.

O atendimento realizado pela Secretaria de Educação começa no berçário, com os primeiros sinais. Um programa foi criado em 2018 por Lei Municipal, em parceria com a APAE, para detecção e intervenção precoce quando há sinais indicativos em crianças entre 4 e 18 meses atendidas nos CMEIs.

No momento que é detectado, as diretoras encaminham para a equipe técnica da Secretaria de Educação para que se inicie um processo de avaliação com diferentes profissionais, até ser encaminhado ao médico. A partir do diagnóstico de autismo, a criança é encaminhada para as salas de estimulação sensorial e para o AMPARA.