Pro Solus promove o Primeiro “Pro Kids”

Evento de cunho social, criado pela Pro Solus em celebração ao mês das crianças, reuniu filhos dos colaboradores da empresa, além dos alunos convidados da Escola Municipal Mário Quintana, para uma tarde repleta de brincadeiras, comidas e bebidas, gratuitas a todos os participantes. O “Pro Kids” foi realizado no último sábado, dia 22/10.

“A Pro Solus, que nasceu em Campo Mourão, é comprometida com o desenvolvimento da nossa cidade. Queremos ser um agente transformador que impacta positivamente a sociedade onde estamos inseridos”, afirma Alcides Aires, CEO da Pro Solus.

A empresa tem no DNA a causa social e apoia constantemente projetos como o do Basquete Cidadão de Campo Mourão que, inclusive, esteve presente na festa e ajudou a movimentar a criançada com muitas atividades recreativas.

Para Emerson de Souza, técnico do Campo Mourão Basquete, foi uma honra participar do “Pro Kids”, um dia tão especial para as crianças presentes.

O “Pro Kids” recebeu mais de 200 pessoas, entre crianças, pais e voluntários que, na maioria, foram os próprios colaboradores da Pro Solus.