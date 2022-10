Mais de 9.500 mil pessoas assistiram “Palhaços Cantores do Sou Arte”

A estimativa é de que mais de 9.500 pessoas, principalmente crianças e a adolescentes – assistiram ao espetáculo “Palhaços Cantores do Sou Arte” nas apresentações realizadas na segunda quinzena deste mês, em sete cidades do interior do Paraná.

A turnê, que começou no dia 17, em Palotina, e foi encerrada nesta segunda-feira (24/10), em Campo Mourão. O projeto foi desenvolvido por meio da Lei de Incentivo a Cultura, por intermédio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, com execução da Associação Sou Arte (ASA), de Campo Mourão. Os patrocinadores foram a Copel, Fomento Paraná e a empresa Planti Center.

O público alvo do espetáculo, que mistura de circo, teatro, dança e música, foram as crianças e adolescentes. A turnê foi realizada justamente no mês em que se comemora o Dia das Crianças: 12 de outubro.

Palotina, Luiziana, Mamborê, Terra Boa, Cianorte, Mandaguari e Campo Mourão foram as cidades contempladas com apresentações da produção, por meio do projeto.

O direto artístico do espetáculo, Caio Cardoso, salienta que a produção apresentada levou importantes informações ao público alvo. “E informação é a principal e mais eficaz ferramenta na luta para evitar que nossas crianças e adolescentes trilhem por descaminhos que comprometam o futuro dessas gerações”, acentua.

Ele também explicou que a produção constitui-se em “uma importante ferramenta de apoio aos profissionais da educação, da assistência social e integrantes de Conselhos Tutelares, bem como as famílias e a comunidade”, finaliza.

“Palhaços Cantores do Sou Arte” levou ao público conhecimento, informação e entretenimento através de músicas autorais que abordam os mais diversos temas e campanhas nacionais que defendem os direitos que todas as crianças têm, de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Dentre os temas retratados na produção estão: 18 de maio (Campanha contra o Abuso Sexual), Campanha Contra o Trabalho Infantil, Campanha Contra o Uso de Drogas, educação financeira, preservação da natureza, higiene pessoal, respeito ao próximo, entre outros.

Uma cartilha explicativa com as ilustrações dos personagens e todas as letras cantadas no espetáculo foi produzida e distribuída. Além disso, as músicas estão disponíveis no spotify do Sou Arte, no canal do Youtube e demais plataformas digitais.