Primeiros cursos de 2020 começam dia 15 no Senac

A programação do Senac/Campo Mourão para este ano será aberta no próximo dia 15 com o início dos cursos de Preparo e Decoração de Bolos e de Automaquiagem. Ambos terão 15 horas de duração, com aulas nas segundas, quartas e sextas-feiras (das 19h30min às 22h30min). O encerramento dos dois cursos está marcado para o próximo dia 24.

O curso de Automaquiagem tem por objetivo a valorização da imagem pessoal. Os participantes vão aprender desde o básico, como higienização da pele, aplicação de corretivo, base e pó, contornos e iluminação, correção da sobrancelha e ainda truques.

O conteúdo do treinamento inclui: Estrutura da pele e suas principais funções, Tipos de pele e suas características, Cuidados com a pele, Formatos de rosto, Materiais e instrumentos, A maquiagem de acordo com o tipo físico e a ocasião, Preparação da pele para a maquiagem, Uso de produtos adequados à idade, Técnicas de maquiagem, Passos da maquiagem, Aplicação correta dos produtos, Técnicas de finalização e Higienização dos instrumentos.

BOLOS

O Senac também já divulgou o conteúdo do curso de Preparo e Decoração de Bolos: Higiene e apresentação pessoal, Higienização de utensílios, equipamentos e do ambiente de trabalho, Ingredientes utilizados no preparo e decoração de bolos – seleção, conservação e armazenamento, Equipamentos e utensílios utilizados para o preparo e a decoração de bolos, Preparo de massas, recheios e coberturas, Preparo, montagem e decoração de bolos e Conservação, armazenamento e prazo de validade dos produtos finais.