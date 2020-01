Comércio de C. Mourão com horário especial neste sábado

Depois do feriado de Ano novo e de permanecer fechado nesta quinta-feira, o comércio lojista de Campo Mourão volta a funcionar em horário especial – das 9 às 17 horas – neste primeiro sábado de 2020. Também atenderá os consumidores em horário especial no segundo sábado do mês (dia 11).

Como já são tradicionais as promoções promovidas pelo comércio nos primeiros dias do ano, com a oferta de produtos com grandes descontos, a expectativa é de muito movimento nos próximos dias no comércio mourãoense. Acreditam os empresários que o movimento será ainda maior no sábado, quando os consumidores que trabalham em horário comercial durante a semana, terão mais tempo para visitar as lojas, conhecer as promoções e pesquisar preços.

Muitos consumidores deixam para fazer compras de eletrodomésticos, móveis, equipamentos eletrônicos, roupas, calçados e muitos outros produtos após a virada do ano para aproveitar as promoções. A expectativa é de que as promoções também atraiam muitos consumidores da região.

Sempre que o comércio lojista de Campo Mourão funciona em horário especial, os reflexos positivos em termos de vendas e de movimento também são sentidos por outros segmentos. É o caso das lanchonetes, sorveterias, restaurantes, churrascarias, cafeterias, postos de combustíveis, etc.