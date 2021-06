PRF lança campanha para arrecadar alimentos

Diante das necessidades causadas pela pandemia do coronavírus, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), através da campanha Estrada Solidária, pretende formar uma rede de apoio em todo o país. O objetivo da ação, que será realizada do dia 30 de junho a 8 de agosto, é arrecadar alimentos para doar a indivíduos em situação de vulnerabilidade.

Qualquer pessoa ou empresa pode ajudar na campanha doando alimentos não-perecíveis. Os pontos de coleta são as unidades da PRF em todos os estados e no Distrito Federal, incluídos postos, delegacias e superintendências. Todos os alimentos arrecadados serão entregues para as entidades cadastradas no Programa Pátria Voluntária, que é vinculado ao Ministério da Cidadania e tem a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, como presidente do Conselho.

Em uma cerimônia prevista para o dia 18 de Agosto, haverá a divulgação da quantidade de alimentos arrecadados e entregas simbólicas. Na ocasião, será comemorado o aniversário de 93 anos da PRF, completados dia 24 de julho.

PÁTRIA VOLUNTÁRIA

Pátria Voluntária é um Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. De acordo com o Ministério da Cidadania, a ação busca incentivar a participação dos cidadãos na promoção de práticas sustentáveis, culturais e educacionais voltadas à população brasileira mais vulnerável. O trabalho voluntário, de caráter não remunerado, é articulado pelo poder público, organizações da sociedade civil e o setor privado.

Locais de arrecadação no Paraná

Os locais de arrecadação no Paraná podem ser encontrados aqui.