Campo Mourão registra temperatura negativa e geada

Campo Mourão amanheceu gelado nesta quarta-feira, com temperaturas negativas e formação de geada em vários pontos da cidade. Quem saiu cedo para trabalhar começou a compartilhar fotos do fenômeno.

Segundo o Instituto Simepar, os termômetros marcaram -1,7ºC durante a madrugada em Campo Mourão. O meteorologista Reinaldo Kneib, disse que a semana ainda vai continuar gelada em Campo Mourão.

“A temperatura começa a subir a partir de amanhã, mas ficando entre 3ºC a 4ºC, o que faz manter a formação de geada. Apenas no fim de semana, a partir de sexta-feira, é que os termômetros chegam na marca de 7ºC a 8ºC, tornando o clima menos gelado”, afirmou

Ponto turístico de Campo Mourão, o Parque do Lago amanheceu branco de gelo. Bem agasalhado, o videomaker Fábio Nogaroli, aproveitou o clima para registrar algumas imagens no local, mostrando a ponte de madeira coberta de geada, bem como a vegetação que rodeia o lago. “Estive no Parque do Lago às 06h30 e encontrei o local branco de geada. Nesse horário não vi mais ninguém por lá. Só vi as pessoas chegando a partir das 07h15”, contou.