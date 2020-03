Previscam muda sistema de atendimento durante isolamento social

A Previdência dos Servidores Municipais de Campo Mourão (Previscam) adotou procedimentos de atendimento diferenciado para evitar o deslocamento de servidores durante o período de isolamento social imposto por decreto municipal para enfrentamento do Coronavírus.

O atendimento ao público (aposentados, pensionistas, dependentes, servidores da ativa) será pelos telefones (44) 3523-0204 ou 3810-9876. Nos casos entrada de processo de aposentadorias o atendimento presencial deve ser agendado. A Prova de Vida dos aposentados e pensionistas do mês de maio será transferida para o mês de setembro.

Em documento enviado aos servidores, a presidente Silvane Botega explica que holerites e demais documentos em via física devem ser acessados pela internet, com senha fornecida pela Previscam. Já os comprovantes de rendimentos para o Imposto de Renda estarão disponíveis do site do município. “Caso a pessoa não consiga fazer a impressão deve solicitar por telefone, que será enviado por e-mail”, explica Silvane.

Também ficam suspensas as reuniões ordinárias dos Conselhos de administração e Fiscal da Previscam. As medidas estão respaldadas pelo decreto nº 8444/2020.