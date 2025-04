Lançamento da 30ª Festa do Carneiro no Buraco será dia 5 de junho

A 30ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco de Campo Mourão será lançada oficialmente durante a Feira do Agronegócio, Tecnologia e Inovação (FATI), que será realizada dias 5 e 6 de junho, na Associação dos Engenheiros Agrônomos. A festa do prato típico do município é promovida pela administração Municipal de Campo Mourão, em parceria com a sociedade civil organizada e governo do Estado.

O anúncio sobre a data e local do lançamento foi feito pelo prefeito Douglas Fabrício durante reunião nesta quarta-feira (30), no Parque de Exposições, com a presença de representantes das entidades que vão ajudar a servir o prato, vereadores e lideranças empresariais. A festa aberta ao público será no Parque de Exposições, na segunda semana de julho.

“O lançamento é um evento mais restrito, destinado a divulgação, por isso é voltado às entidades, patrocinadores, equipes de trabalho e imprensa. Mas a festa, em si, este ano será novamente concentrada no Parque de Exposições, que já está sendo preparado para montagem das estruturas móveis e assim poder atender a população”, ressalta o prefeito.

Durante a reunião o prefeito destacou o apoio que o município está recebendo do Poder Legislativo, das instituições da sociedade civil, do governo do Estado e entidades assistenciais. “Um evento deste porte não tem como fazer sozinho. Precisamos do envolvimento de todos para que tenhamos êxito”, enfatizou.

O presidente do Sindicato Patronal Rural, Cesar Augusto Bronzel, é um dos parceiros do evento. “O Carneiro no Buraco projeta Campo Mourão e o Sidincato Patronal Rural sempre esteve junto com o município em todas as edições. Este ano não será diferente, estaremos presente servindo o prato e ajudando no que for necessário”, disse Bronzel.

Além da preparação do parque, já estão em andamento processos licitatórios por parte da administração municipal para contratação de serviços e estruturas necessárias para realização do evento, com previsão de quatro dias de programação.