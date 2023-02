Previsão de chuva adia evento religioso em Juranda

Devido a previsão de chuva nos próximos dias, a prefeitura de Juranda decidiu pelo adiamento do lançamento do projeto turístico “Juranda Além do Milagre”, que seria realizado no próximo domingo e segunda-feira.

A programação foi transferida para os dias 22 e 23 de abril. A festa marcaria o dia dos Santos pastorinhos – Jacinta e Francisco Marto, os quais se tornaram santos por milagre ocorrido em Juranda.

Com a mudança, também foi cancelada a programação da Rota da Fé que aconteceria na segunda-feira, dia 20, de Campo Mourão a Juranda.