Veículo para em cima de motocicleta após colisão

Uma motocicleta ficou presa embaixo do rodado dianteiro de um GM/Celta, após colisão com o automóvel na manhã desta quinta-feira, 16. O acidente ocorreu na avenida Miguel Luiz Pereira, próximo ao Celebra Eventos.

O condutor da moto trafegava sentido Lanchonete Tio Patinhas a Rodoviária, enquanto a motorista do Celta seguia em sentido contrário. A colisão ocorreu no momento em que a mulher fez a conversão para acessar a pista por onde trafegava a moto.

Como não percebeu a aproximação do motociclista, o choque foi inevitável. Com a batida, a moto foi parar na canaleta e o pneu dianteiro do veículo ficou sobre ela. Apesar da gravidade do acidente, o jovem motociclista não não sofreu ferimentos graves.

Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital. A motorista ficou bastante nercosa diante do ocorrido e também foi atendida pelos socorristas.