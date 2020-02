A Associação Sou Arte (ASA) realiza nesta sexta-feira (21/2) a prestação de contas do projeto Campo Mourão – Cidade Natal/2019. Para o evento, que começa às 7h30, no Espaço Sou Arte (na avenida José Custódio de Oliveira, 704 – centro) foram convidados representantes das empresas patrocinadoras e das entidades parceiras, além de autoridades e profissionais da imprensa.

A prestação de contas será apresentada pela coordenadora executiva da ASA, Edilaine Maria de Castro. Serão anunciados números e resultados alcançados com o projeto, que em três anos transformou o Natal em Campo Mourão, tornando as comemorações natalinas locais em referência no interior do estado. Antes motivo de críticas da população e do empresariado, pela inexpressiva programação e a inexistência de boas atrações, o Natal de Campo Mourão agora serve de exemplo para muitas outras cidades, inclusive de maior porte. Tudo executado com a retenção de parte de tributos que as empresas patrocinadoras recolheriam ao governo federal.

Entre as muitas atrações do Natal passado destaca-se a apresentação do espetáculo de circo, teatro e dança “As Três Chaves de Natal” (com a chegada do Papai Noel) no centro da cidade e em dois bairros (jardins Lar Paraná e Tropical), o cortejo natalino pela avenida Irmãos Pereira (com 600 figurantes, divididos em 50 alas, além de 14 carros alegórico), a Mostra Cultural com 10 dias de apresentações gratuitas, o Túnel de Luzes (com 96 mil lâmpadas coloridas de led) e a ambientação d

PATROCÍNIOS

Pelo terceiro ano consecutivo, o projeto foi desenvolvido através do Ministério da Cidadania – Lei de Incentivo a Cultura, com a captação de patrocínios de empresas. A executora do projeto é a Associação Sou Arte, em parceria com a prefeitura de Campo Mourão, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam). No ano passado, o projeto teve o patrocínio de 12 empresas: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar – Fertilizantes do Paraná, Copel, Sanepar, Supermercados Paraná, Fomento Paraná, Hipermercado Condor, Super Muffato, Unimed Campo Mourão, Seleta Ambiental, A. J. Rorato e Centro Universitário Integrado