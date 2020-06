Frota de veículos em Campo Mourão cresce 13% em cinco anos

A frota mourãoense de veículos é a que mais cresce entre os principais municípios da região Noroeste, de acordo com dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) levantados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR). Entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020 o aumento foi de 4,11%, enquanto as frotas das cidades de Cianorte, Paranavaí e Umuarama cresceram até 3,2%. Já no período de cinco anos, a frota de Campo Mourão teve aumento de 13% e foi a que mais cresceu entre os municípios citados. Eram 62.211 veículos, em 2016, e agora, em 2020, são 70.359. Na cidade, os três tipos de veículos mais utilizados são os automóveis (38.228), motocicletas (11.005) e caminhonetes (6.543). Juntas, as frotas dos quatro municípios da região Noroeste somam 282.318 veículos. Veja os números na tabela.

O crescimento da frota de Campo Mourão no último ano acompanhou o índice estadual. O número de veículos no Paraná cresceu 4% de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, segundo o Detran-PR. O salto, no período, foi de 7.237.435 para 7.496.666 veículos no Estado. No ranking estadual, os três tipos de veículos mais utilizados não mudam em relação a Campo Mourão, são automóveis (4.377.981), motocicletas (1.092.305) e caminhonetes (652.694).

Para o diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Engenheiro Civil e Especialista em Infraestrutura e Transportes, Rafael Fontes Moretto, com o aumento de veículos nas ruas, ano após ano, principalmente nas grandes cidades, o trânsito em breve atingirá sua capacidade máxima.

“Sem política de investimentos no trânsito, em uma década teremos problemas sérios. É necessário e urgente o investimento em outros meios de transporte, como as modalidades ferroviária, metroviária e hidroviária, para que a sociedade não fique tão dependente somente do sistema rodoviário, como ocorre atualmente, tanto para escoamento de produção quanto para transporte de pessoas. Os problemas que ocorrem nas cidades de grande porte já começam a surgir nas cidades de médio porte”, avalia o diretor do Crea-PR.

Um dos impactos diretos da utilização intensa das rodovias é o número de acidentes. Em 2019, a Polícia Rodoviária Estadual registrou 9.896 acidentes, em sua maioria ocasionados por colisão traseira (1.796), abalroamento lateral (1.513), choque (1.413) e abalroamento transversal (1.229). Dos acidentes registrados no ano passado, resultaram 6.841 vítimas feridas e 699 óbitos.

“Pode-se afirmar que 90% dos acidentes são ocasionados por fator humano, sendo grande parte por imprudência, mas outros fatores são considerados, como falta de manutenção da rodovia ou falta de manutenção do veículo. Por isso, é preciso uma mudança de cultura das pessoas e investimentos em estruturas de trânsito alternativas”, afirma Moretto.

Entre as sugestões de investimentos apontadas pelo especialista em Infraestrutura e Transportes constam: Construção de centros de distribuição longe das grandes cidades; Foco em outras malhas, como ferrovias, metrovias, hidrovias e ciclovias; Cumprimento das projeções de pavimentação anunciadas pelo poder público; Melhoramento das vias já existentes, com ampliação da capacidade e obras especiais (viadutos, pontes, túneis) para melhorar a fluidez.

Um dos pontos principais ressaltados pelo Engenheiro é o investimento em transporte coletivo e ciclovias como uma forma de estimular a construção de uma cultura social mais sustentável em termos de trânsito.

CREA-PR

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, criado no ano de 1934, é uma autarquia responsável pela regulamentação e fiscalização dos profissionais da empresa das áreas das engenharias, agronomias e geociências. Além de regulamentar e fiscalizar, o Crea-PR também promove ações de atualização e valorização profissional por meio de termos de fomentos disponibilizados via Editais de Chamamento.

Fonte: Assessoria de Comunicação CREA-PR