“Campo Mourão Mais Ativa” terá Academia de Musculação

A Fundação de Esportes (Fecam) realiza pregão eletrônico no dia 7 de junho, às 14 horas, para a aquisição de equipamentos e materiais de musculação, tapete emborrachado e espelhos de parede para a implantação de Academia de Musculação do programa “Campo Mourão Mais Ativa”. Também será licitado material gráfico para a divulgação da unidade.

A Academia de Musculação será implantada no Centro da Juventude “Itachir Tagliari”. Entre os aparelhos e equipamentos em licitação estão: esteiras ergométricas eletrônicas profissionais, bicicletas ergométrica vertical spinning, máquina flexora e extensora conjugada, máquina adutora e abdutora conjugada, leg press horizontal, banco scoot para bíceps, máquina de remada alta/baixa, banco de supino, máquina peck deck (peitoral e dorsal), espaldar barra fixa, barras kit de halteres, kit anilhas de ferro emborrachadas, aparelho cross over, caneleiras e kettlebel emborrachado, etc.

Também no dia 7, às 8h45min, a Fecam promove pregão presencial para locação de van, micro-ônibus e ônibus com combustível e motorista para prestação de serviços de transporte de passageiros (registro de preços).

CODUSA

A Companhia de Desenvolvimento, Urbanização e Saneamento (Codusa) marcou dois pregões presenciais para o dia 7 de junho: 14 horas – aquisição de pneus novos – manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos (registro de preços); 16 horas – aquisição de emulsão asfáltica visando a execução de obras de infraestrutura urbana (registro de preços).

Já a Fundação Cultural (Fundacam) agendou pregão eletrônico para o dia 5 de junho, às 9 horas, destinado à contratação de empresa para serviços de dedetização e desratização, limpeza/manutenção de caixas d’água e calhas e locação de caçamba de entulhos para utilização nos prédios da instituição (registro de preços).

PREFEITURA

Nas últimas edições do Órgão Oficial Eletrônico do Município também foram publicados avisos de licitações agendadas pela Prefeitura. Com o objetivo de atrair mais fornecedores, assim contribuindo para a redução dos preços, o Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão) também divulga as licitações.

No dia 9 de junho, às 9 horas, a prefeitura realiza pregão eletrônico para a confecção de 5 mil pratos personalizados de cerâmica para a 28ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco. Para o dia 19 foram marcados dois pregões eletrônicos: 9 horas – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepcionista para a Secretaria Municipal da Saúde; 14 horas – aquisição de aparelhos telefônicos celulares para a Secretaria da Saúde e 70 aparelhos tablets que serão utilizados pelos agentes de endemias.

Um pregão presencial, exclusivo para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), será realizado no dia 20 de junho, às 14 horas, para fornecimento e instalação de equipamento de alarme para a Escola Municipal Cidade Nova.