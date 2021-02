Presidente da Câmara de Vereadores de Iretana morre de covid-19

Morreu na tarde dessa quarta-feira, por complicações relacionadas a covid-19, o vereador e atual presidente da Câmara de Vereadores de Iretama, Wilson Antônio Pepino (PSD). Ele tinha 61 anos e estava internado na UTI-Covid do hospital Santa Casa de Campo Mourão, onde foi intubado na quarta-feira da semana passada.

Eleito nas eleições de 2020 com 242 votos, ele estava exercendo o 5º mandato de vereador no município. Foi o quarto vereador mais votado nas eleições.

A Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze (Acamdoze), através do seu presidente, Luiz Tavares Rosa e diretoria, por meio de nota, manifestou as condolências à família do vereador.

2º VEREADOR MORTO PELA COVID

Foi o segundo vereador morto pela doença nesse início de gestão. No inicio desse mês, no dia 4, a covid-19 causou também a morte de Gumercindo dos Santos, o popular “Zé Planeta”, 75 anos, em Mamborê. Ele estava hospitalizado em Maringá.

Eleito no ano passado pelo PL com 275 votos, Zé Planeta estava no sétimo mandato de vereador em Mamborê e fazia parte da mesa diretora como 2º secretário.