Volta às aulas do Colégio Vila Militar (CVM) Unicampo

Nesta semana foram iniciadas as aulas do Colégio Vila Militar Unicampo para o ano letivo de 2021. Os alunos foram recepcionados pelo Subtenente Mauro Fernandes de Souza, Diretor-Comandante e pela Diretora Pedagógica Andrea Avelar.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão esteve no Colégio e realizou explicações e demonstração dos trabalhos realizados por eles.

A missão do Colégio Vila Militar Unicampo é promover a educação, educar para transformar informações em conhecimento e educar para a vida. E a visão é valorizar as potencialidades individuais do educando, fundamentando-as em princípios de disciplina, de respeito, de dignidade e ética.

Os valores do Colégio são desenvolver processos do novo com responsabilidade; desenvolver atitudes deontológicas que se alicerçam na ética, na moral, na disciplina, no respeito ao próximo e no relacionamento humano e desenvolver talentos humanos que os integrem às mais modernas tecnologias.

A Diretora Pedagógica Andrea Avelar deixou a mensagem para alunos e pais. “Quero que acreditem que não há sonhos impossíveis, pois o poder para realizá-los está no interior de cada ser humano e sempre que alguém descobre este poder, algo antes impossível se torna realidade. Está sendo assim com a Pandemia. Juntos a venceremos e ao mesmo tempo construindo educação de qualidade.”