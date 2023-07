Presidente da Acicam participou de reunião da Faciap, em Curitiba

A quinta reunião ordinária do Conselho Administrativo da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), realizada na manhã desta sexta-feira (30/6), em Curitiba, teve a presença do presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), Ben-Hur Berbet. Dois convidados especiais participaram do encontro realizado de forma híbrida: Heroldes Bahr Neto, presidente da Comissão de Infraestrutura OAB/PR; João Arthur Mohr, gerente de Assuntos Estratégicos da Fiep.

A reunião foi comandada pelo presidente da Faciap, Fernando Moraes, que na abertura dos trabalhos falou sobre o ofício enviado ao presidente da bancada federal do Paraná, o deputado Toninho Wandscheer, sobre a Reforma Tributária. No documento, a Faciap ressaltou a preocupação com os impactos da Reforma Tributária no setor do comércio e serviços, além de pleitear mais diálogo e segurança jurídica necessária para garantir que o texto aprovado não onere a classe empresarial.

Na reunião também tratou da Missão Internacional para Milão, organizada pela Faciap e Invest Paraná, com apoio da Fecomércio. Foram discutidas ainda questões relacionadas a três eventos do calendário da Faciap: Fórum de Gestão Empresarial (dia 10 de agosto, que contará com a presença do presidente do Banco Central), Prêmio Faciap de Jornalismo (cujas inscrições serão abertas dia 1º de outubro) e Congresso Empresarial Paranaense (que ocorrerá em Foz do Iguaçu, em novembro).

Heroldes Bahr Neto, presidente da Comissão de Infraestrutura OAB/PR, discorreu sobre o edital de licitação e contratos dos pedágios. Já o gerente de Assuntos Estratégicos da Fiep, João Arthur Mohr, abordou o Plano Estadual de Logística de Transportes.

A pauta do encontro incluiu ainda apresentações das presidentes, Paola Battistella (da Faciap Mulher) e Paloma Vanin (da Faciap Jovem).